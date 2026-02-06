Contraloría descarta lesión al Estado en caso contra representante José Morales

El representante de Solano en Bugaba, José Morales, fue puesto en libertad tras pasar seis meses en detención preventiva, luego de comprobarse que no hubo lesión patrimonial de B/. 264.000.

En entrevista para Noticias 180 minutos, Morales sostuvo que “la Contraloría, a través de sus auditores forenses, determinaron mediante un informe de casi 400 fojas que nosotros no cometimos ninguna lesión al Estado”.

“Los fondos se manejaron de manera correcta. De igual manera la fiscalía hizo otras investigaciones de manera paralela con la gente, los proyectos, verificaron en la comunidad las cuentas verificando todo y todo salió que se realizó de manera correcta, transparente”, dijo el representante del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Ni cuando era menor de edad me llevó la batida”, respondió el representante al ser cuestionado sobre su prontuario.

“Fue un proceso muy duro, muy difícil, no se lo deseo a nadie”, manifestó al tiempo de reveló que “estaba en un pabellón donde estaban todos, condenados y no condenados”.