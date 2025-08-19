Convención Constitutiva del FAD será el próximo domingo

Este domingo, 24 de agosto, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) realizará su Convención Constitutiva Nacional, último paso para pasar a ser reconocido como partido legalmente constituido.

“Esta convención busca la aprobación de elementos fundamentales como el nombre, símbolo, estatuto, declaración de principios, programas, bandera, emblema y código de ética del partido, así como la elección de sus primeros directivos y dignatarios nacionales”, explicó Fernando Cebamanos, presidente del grupo político.

Cebamanos indicó que el evento será en un hotel de la ciudad, sin embargo, está por confirmar, al igual que la hora que se desarrollará.

“Participarán los delegados que se escogen por circuito, a nivel nacional, por elección de ellos y luego se votará en la convención”, agregó.

El FAD fue considerado como partido en formación por el Tribunal Electoral y por tercera ocasión iniciará la carrera para constituirse en partido político con miras a las elecciones generales del 2029.