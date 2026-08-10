$!Crecen las diferencias por recortes en las juntas comunales de San Miguelito

Las diferencias entre la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y los representantes de corregimiento continúan. Luego de que se anunciara un recorte presupuestario para las juntas comunales debido a la difícil situación financiera del municipio, el Consejo Municipal instaló la Comisión de Hacienda, la cual se declaró en sesión permanente abierta para recibir la propuesta formal de la Alcaldía, documento que aún no ha sido presentado.

Hernández ha cuestionado la distribución de fondos sin criterios de población, así como la permanencia de planillas sobredimensionadas, nepotismo y nombramientos irregulares. La jefa del gobierno local aseguró que recibió el municipio con una deuda superior a los 14 millones de dólares y apenas 30 000 dólares en la caja, por lo que impulsa medidas dolorosas, pero necesarias. Asimismo, explicó que la institución sigue cubriendo los salarios del personal, pero bajo criterios de asignación basados en la población, el territorio y las necesidades sociales.

El representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, sostuvo que los concejales no se oponen a los ajustes siempre que sean consensuados, equitativos y fundamentados en un análisis técnico de las necesidades de cada área.

Cheribín cuestionó que la alcaldesa incluya en el cálculo los salarios de los funcionarios, un gasto que históricamente asume el municipio y no forma parte de los fondos que gestionan las juntas comunales.

Según el edil, en su corregimiento la reducción de la partida de funcionamiento oscilaría entre el 60 % y el 70 %, al pasar de los 28 000 dólares mensuales establecidos en el presupuesto a solo 12 000 dólares asignados, lo que afectará directamente el mantenimiento de parques, servidumbres y espacios públicos en los 135 puntos que atienden en el sector.

La polémica también escaló a las redes sociales. El diputado Juan Diego Vásquez cuestionó que Cheribín guardara silencio durante ocho meses al no recibir transferencias en la administración anterior y ahora critique esta medida. Por su parte, el diputado Raúl Pineda acusó al diputado Luis Duke doble moral y lo vinculó con fondos entregados desde la gestión municipal para donaciones.