Credenciales analiza nominación de Dino Mon

La diputada Alejandra Brenes adelantó que la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) inicia hoy la validación de los documentos y hoja de vida de Dino Mon Vásquez para ser ratificado como director de la Caja de Seguro Social (CSS).

Brenes detalló que la Comisión se reunirá hoy a las 2:00 p.m., en el salón azul para considerar cuatro nombramientos, incluyendo a Mon. La diputada explicó que para avanzar con las ratificaciones, el Ejecutivo debe enviar la documentación.

“Llevamos unas 39 ratificaciones, mañana (hoy) vamos a tener 4 más. Todavía no hemos llegado a 50...Si nosotros no recibimos los perfiles del Ejecutivo no podríamos tener esas ratificaciones a tiempo”, dijo.

También se analizará la nominación de Adolfo Fábrega como administrador de la AIG, Giovanni Fletcher como miembro de la junta directiva de la empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frío y a Saquina Jaramillo como directora de la Lotería Nacional. La Comisión debe ratificar en total unas 200 autoridades.