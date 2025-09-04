CSJ archiva denuncia contra diputado Jairo Salazar

Mediante el Edicto N°1089, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la denuncia penal presentada por el diputado independiente Betserai Richards, contra su colega de la bancada del PRD Jairo Salazar, por el delito contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de lesiones personales; y se ordenó el archivo de la misma.⁣ ⁣⁣

La denuncia fue remitida por el Ministerio Público, luego que el diputado Richards se presentara ante la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público a presentar la querella por lesiones sufridas el pasado 21 de julio, en el salón Thelma King, en la Asamblea Nacional, luego de una supuesta agresión a golpes por parte del diputado Salazar.⁣

El Pleno de la Corte resolvió ordenar el archivo del expediente, asignadó al despacho de la magistrada María Cristina Chen, al considerar que no correspondía la apertura de la investigación remitida por la Fiscalía Metropolitana.