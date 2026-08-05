Diputado Roberto Zúñiga propone la comparecencia virtual de los 56 embajadores panameños

El diputado independiente Roberto Zúñiga presentó este 5 de agosto una propuesta para convocar a comparecencia virtual a los 56 embajadores del Servicio Exterior de la República de Panamá, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y dar seguimiento a la gestión diplomática del país.

La iniciativa plantea que cada embajador informe sobre el cumplimiento del plan de trabajo presentado al inicio de su gestión, el estado de las relaciones bilaterales y multilaterales, los principales logros y proyectos en ejecución, los desafíos de cada misión y el uso de los recursos presupuestarios asignados.

Las comparecencias se realizarían en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para no afectar el desempeño de las funciones en el exterior.

Se espera que la solicitud sea votada por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores durante su próxima sesión.

Con esta propuesta, la Asamblea busca contar con un mecanismo periódico de evaluación del trabajo de las representaciones diplomáticas de Panamá en el mundo, indicó el despacho de prensa del diputado Zúñiga en un comunicado.