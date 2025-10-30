Diputado Saldaña presentó una iniciativa de ley que extiende la legítima defensa a vehículos y lugares de trabajo

Este jueves, 30 de octubre, el diputado independiente Carlos Saldaña presentó el anteproyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 32 del Código Penal, con el fin de actualizar los parámetros de la legítima defensa, permitiendo incluir otros bienes, en concreto el automóvil y el lugar de trabajo.

La legítima defensa, tal como hoy está establecida en el Código Penal, protege a quien se defiende dentro de su hogar. Sin embargo, según Saldaña, “la realidad del país demuestra que el peligro no siempre toca la puerta del domicilio, pues muchas veces llega a la ventana de un carro, a un semáforo o incluso al propio lugar de trabajo”.

La iniciativa, presentada en el Pleno de la Asamblea Nacional, “mantiene los parámetros que deben configurarse para que se pueda acreditar la legítima defensa, así como también la presunción de esta, de manera que se respeten los límites que permiten distinguir entre la defensa legítima y el abuso, evitando así la impunidad”, explicó el diputado.

Saldaña agregó que, “modificar la ley no significa abrir la puerta al abuso; significa establecer límites claros pero justos, y decirle al ciudadano: ‘Si tu vida está en riesgo dentro de tu vehículo o en tu trabajo, el Estado no te dejará solo ni te juzgará por haber querido seguir viviendo’. Panamá necesita una legislación moderna, valiente y humana; una legislación que ponga a la víctima en el centro, que entienda el miedo legítimo de quien enfrenta la violencia sin buscarla y que reafirme que defender la vida jamás será un delito”.

Asimismo, el parlamentario se refirió a precedentes como los casos de Colombia, Perú y Chile, países que ya han reconocido en sus legislaciones la presunción de legítima defensa en dichos contextos, basándose en que la ley debe evolucionar al ritmo de la realidad y en que el Estado tiene el deber de proteger a los inocentes antes que castigar a quienes sobreviven.