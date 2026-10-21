Diputados cuestionan las declaraciones de Varela sobre las reformas electorales

Las declaraciones del diputado panameñista José Luis “Popi” Varela, quien cuestionó la rapidez con que la Asamblea Nacional impulsa la discusión de las reformas electorales en medio de la emergencia por el terremoto del 9 de octubre en Herrera y Los Santos, generaron fuertes reacciones en el pleno legislativo.

Varela sostuvo en “Noticias A.M.” de TVN que, aunque las reformas deben discutirse, no es oportuno concentrar al Legislativo en un debate de confrontación política mientras cientos de familias esperan respuestas sobre sus viviendas. “¿Cómo la población entiende que hoy la Asamblea está inmersa en una discusión política de confrontación cuando tenemos una crisis en cinco o seis provincias del interior?”, cuestionó. Asimismo, afirmó que en su circuito hay más de 2,000 viviendas afectadas y que, tras diez días en la zona, constató que varias familias permanecen bajo toldos o en condiciones precarias.

El diputado también cuestionó el procedimiento legislativo. Señaló que, tras la propuesta del Tribunal Electoral y las intervenciones de los diputados, se presentaron más de 65 modificaciones que fueron sometidas a votación sin suficiente discusión previa. “Así empieza este mamotreto, sin una discusión en primer debate de la debida forma. El proyecto está ahorita en el punto 174”, criticó. Además, advirtió: “Hay cuatro, cinco, seis o siete goles que quieren meter en este momento, y quieren aprovecharse de una desgracia nacional para meter goles políticos para beneficios personales o partidistas”, al considerar que no existe urgencia cuando faltan dos años y medio para las elecciones.

En respuesta, el diputado Eduardo Camacho Castro señaló, en el periodo de incidencias, que en las redes de Varela se mantiene un video que, a su juicio, “excita situaciones de violencia lamentables que se dieron en el pleno en periodos anteriores”. “Si él cree que le va a meter miedo a este diputado y a la Asamblea, está equivocado. Yo no soy más hombre que nadie, pero tampoco soy menos hombre que nadie”, afirmó, al reiterar que prefiere “pelear ideas” y que “el que busca, encuentra”. Añadió que en su barrio de Santa Ana aprendió a “no quejarse de congo de nadie”.

Por su parte, el diputado Osman Camilo Gómez lamentó que un legislador con experiencia caiga en “errores que no contribuyen a la mejor imagen de este Parlamento” y esté “atacando a la presidencia de la Asamblea con tantas incógnitas que en el fondo no son ciertas”. “Dejemos de estar usando los medios para pegarle mentiras al pueblo panameño”, exhortó, al pedirle que plantee posturas constructivas y busque el diálogo.

La presidenta de la Asamblea, Shirly Castañeda, respondió de frente en el pleno: “Diputado José Luis Popi Varela, con todo respeto le respondo donde corresponde: en el pleno de esta Asamblea Nacional, de frente y sin rodeos. El proyecto de ley, en primer lugar, no estaba en el orden del día. Esa amenaza no se la acepto a usted ni a nadie, a mí me va a respetar. Quien tiene que prepararse es usted; el que busca, encuentra”. Asimismo, señaló que el parlamentario publicó “una amenaza en sus redes tratando de hacer ver que va a convertir este Parlamento en un lugar de conflicto y diatribas”, y recalcó que atender la emergencia no implica paralizar el Legislativo. “Podemos atender a las familias y cumplir con nuestro deber legislativo; una cosa no excluye la otra, no sea irresponsable”, concluyó.