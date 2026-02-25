Diputados preparan Ley de Concesiones Portuarias

T.Jiménez | La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional prepara dos iniciativas sobre estrategia marítima y concesiones portuarias, adelantó el diputado y presidente de la comisión Eduardo Gaitán. En esa vía de nutrir las iniciativas, Gaitán explicó que ayer se realizó un foro con expertos en el sector marítimo. “Luego nos reuniremos en mesas de trabajo para generar propuestas y agarrar toda esa información y convertirla en la iniciativa de ley”, expresó el parlamentario.