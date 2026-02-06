Disminuye cifra de inscritos en partidos políticos

Las estadísticas la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) reveló que el 49.15% de los ciudadanos en el Registro Electoral están inscritos en partidos políticos, dejando al 50.85% sin afiliación.

En el último informe, del Tribunal Electoral, se detalla que, hasta el jueves 5 de febrero de 2026, un total de 1,552,170 panameños se han inscrito en los diferentes partidos políticos legalmente constituidos y en formación.

La cifra refleja una disminución de 828 personas afiliadas a los colectivos, comparado con la última cifra reportada por el TE (1,552,998) el 30 de enero.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) totaliza 566,703 inscritos; Realizando Metas (RM), 284,003; Cambio Democrático (CD), 258,732; el Partido Panameñista, 219,361; Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), 80,552; Movimiento Otro Camino (MOCA), 36,108; partido Alianza, 25,707; el Partido Popular (PP) mantiene 21,373miembros y Frente Amplio por la Democracia (FAD) tiene 48,009.

En tanto, de los colectivos en formación, la agrupación RELEVO posee 6,265; Partido Nacional Humanitario, 2,407y Acción Ciudadana Independiente 2,950 miembros.