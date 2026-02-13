El 100 % de los municipios presentó su informe de gastos ante la Contraloría

Los 81 municipios del país cumplieron con la entrega del informe de gastos de rendición de cuentas correspondientes al año 2025, según informó la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA).

Los documentos fueron presentados siguiendo el nuevo manual de uso y manejo de fondos y bienes públicos, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 10 de diciembre de 2025 y explicado en diversas jornadas de capacitación organizadas por la AMUPA, en conjunto con la Contraloría General de la República.

La presidenta del gremio de alcaldes, Nadine González, afirmó que la fiscalización y la rendición de cuentas en los gobiernos locales son fundamentales para asegurar la transparencia, eficiencia y legalidad en la gestión de los recursos públicos.

“Fue un trabajo que inició en el mes de diciembre con la organización de las capacitaciones a nivel nacional; asumimos el gasto de toda la logística en apoyo a los funcionarios de la Contraloría General de la República”, explicó González.

Agregó que este instrumento permitirá verificar el uso correcto de los fondos y asegurar que se inviertan en lo que realmente se requiere para fortalecer la confianza ciudadana.