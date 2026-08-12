El expresidente Martín Torrijos confirma proceso de inscripción del partido UNE

Este miércoles, el expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, acudió al Tribunal Electoral para presentar formalmente la solicitud de constitución de la nueva organización política “Unidos para la Nueva Era” (UNE).

Este proceso se produce después de que, el 17 de mayo de este año, Torrijos realizara el lanzamiento oficial de UNE.

Tras recorrer el país y escuchar a la ciudadanía, Torrijos explicó que la iniciativa busca canalizar las propuestas recogidas en las comunidades.

A su salida del Tribunal Electoral, luego de presentar los documentos, Torrijos manifestó sentirse “emocionado de cumplir con esta primera etapa” y destacó que fueron entregadas las firmas requeridas por provincia y comarca.

“Este es el primer paso hacia la formalización de esta nueva organización política”, señaló el expresidente.

Con la presentación de la solicitud ante el Tribunal Electoral, UNE avanza en el proceso formal para la constitución e inscripción de la nueva organización política.