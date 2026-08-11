$!El Pleno aprueba en tercer debate reformas al Reglamento Interno de la Asamblea

Con 37 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes en tercer debate el Proyecto de Ley 594, que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) del Órgano Legislativo.

Durante el debate, algunos diputados cuestionaron que no se incluyeran propuestas clave como la transparencia en la planilla parlamentaria, la prohibición del nepotismo, el descuento salarial por inasistencia a las sesiones y la eliminación de privilegios. En cambio, sí se avalaron disposiciones introducidas a última hora, entre ellas la que faculta a los diputados para gestionar y fiscalizar programas en sus respectivos circuitos electorales.

Al respecto, el diputado Roberto Zúñiga se pronunció a través de su cuenta en X: “La Asamblea tuvo una oportunidad de oro para romper con las reglas de siempre y hacer cambios profundos al Reglamento Interno. Pero cambiar las reglas también significa tocar los intereses de quienes se benefician del sistema. Vamos a continuar trabajando por una institución con menos privilegios, más transparencia y al servicio de la ciudadanía”.