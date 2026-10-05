Política

El PRD busca cerrar filas en medio de diferencias

La revisión del proyecto se da en medio de cuestionamientos sobre la actuación de la bancada y un debate interno

El PRD busca cerrar filas en medio de diferencias
ML | Miembros del Consejo Directivo Nacional.
Gina Arias
05 de octubre de 2026

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) acordó crear una comisión integrada por miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN) y abogados del colectivo para revisar las modificaciones al proyecto de reformas y construir una posición unificada.

La decisión se tomó tras la controversia generada por una carta de la secretaria general, Balbina Herrera, a la bancada, cuya posición fue posteriormente censurada y desautorizada por el CDN y el CEN. El presidente del PRD, Benicio Robinson, afirmó que las diferencias deben discutirse internamente y señaló que la prioridad del colectivo es la jornada de inscripción masiva del 11 de octubre.

El exsecretario general Pedro Miguel González respaldó la actuación de Herrera y consideró que permitió abrir una revisión sobre la actuación de los diputados.

Para el politólogo Samuel Prado, el episodio evidencia una fractura interna, mientras el analista Juan McKay identifica una tensión entre el liderazgo formal de Herrera y el músculo político de Robinson.

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