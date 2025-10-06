$!El PRD cierra postulaciones con 46 candidatos al CEN

El Tribunal Electoral admitió en su totalidad el listado de 46 personas que se postularon para ocupar una de las cinco de las posiciones disponibles en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Entre los inscritos figuran los diputados Raphael Buchanan (aspirante a primer subsecretario) y Arquesio Arias (aspirante a la sexta subsecretaría), quien es representante de Finca 12, Bocas del Toro; el exalcalde José Luis Fábrega (aspirante a la primera vicepresidencia); y la alcaldesa de Boquerón, Jessenka Espinosa (aspirante a segunda vicepresidencia), entre otros.

Una de las sorpresas de este período fue la postulación del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, quien presentó su solicitud a la primera vicepresidencia desde el centro penitenciario de Tinajitas, donde permanece detenido. Su aspiración fue formalizada mediante una carta leída por la abogada y exdiputada Emelie García Miró, también candidata a la segunda vicepresidencia.

Las posiciones en disputa son primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario, tras la renuncia de Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo “Zurdo” Zurdo y Rogelio Paredes.

En tanto, en el directorio nacional, que reunirá al menos a 300 miembros del PRD, no se renovarán los cargos de quienes no presentaron su renuncia antes del 24 de septiembre: Benicio Robinson (presidente del partido), Raúl Pineda (tercer subsecretario), Carlos Pérez Herrera (segundo subsecretario), Ricardo Torres (cuarto subsecretario) y Julio Mendoza (quinto subsecretario).

Otra de las novedades fue la declinación de las aspiraciones de Mitchell Doens por motivos de salud, y la postulación de la ingeniera Balbina Herrera en su lugar, para el cargo de secretaria general. Herrera competirá por esa posición, que quedó vacante tras la salida de Rubén De León, con Pedro Miguel González, Higinio González Benchiman, Luis Alberto Castilla, Demetrio Grenald Thorpe, Audino Fuentes, Juan de Dios Caballero y Pablo De Gracia.

El listado de aspirantes deberá ser revisado y depurado por el partido, y posteriormente será el Tribunal Electoral el encargado de publicar el listado oficial de candidaturas.