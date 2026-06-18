Política

El PRD designa a Benicio Robinson como presidente de bancada y a Raúl Pineda como vicepresidente

El PRD designa a Benicio Robinson como presidente de bancada y a Raúl Pineda como vicepresidente
CORTESÍA | Reunión de la bancada del PRD.
Redacción Web
18 de junio de 2026

La bancada de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) eligió a su nueva junta directiva para el Tercer Período Legislativo. El diputado Benicio Robinson fue escogido como presidente de la bancada, mientras que el diputado Raúl Pineda ocupará la vicepresidencia.

En tanto, la diputada Flor Brenes fue designada como secretaria de la bancada, completando la estructura directiva que tendrá la responsabilidad de organizar el trabajo legislativo del colectivo en la Asamblea Nacional (AN).

Según la información del partido, la nueva directiva será la encargada de coordinar las acciones y posiciones del PRD en el órgano legislativo durante este período, así como de articular la agenda interna de la bancada en los debates parlamentarios.

“El PRD inicia este nuevo período legislativo con el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, experiencia y vocación de servicio al pueblo panameño”, sostuvo el colectivo.

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