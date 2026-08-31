El PRD traza su ruta de reorganización y liderazgo

ML | El Partido Revolucionario Democrático (PRD) mantuvo este fin de semana una intensa agenda política en Santiago de Veraguas. El sábado 29 de agosto, el Frente Femenino del colectivo llevó a cabo la jornada nacional de formación “Alma de Mujer”, orientada a impulsar el liderazgo político femenino.

En la jornada se dio el lanzamiento del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Mujeres Desaparecidas, así lo informó la Secretaria General del PRD Balbina Herrera.

Por su parte, ayer, las autoridades electas, diputados, alcaldes y representantes, junto a la dirigencia del partido se reunieron en el Hotel Piramidal para abordar la reorganización partidaria tras el pasado torneo electoral.

En sus redes sociales, el colectivo destacó la jornada de este domingo asegurando que contó con “autoridades electas de todo el país, unidas por el compromiso de fortalecer su gestión, trabajar cerca de sus comunidades y construir el futuro de nuestro partido. Nuestra historia nos une. El futuro nos convoca”.