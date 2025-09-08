Embajador Cabrera se reúne con Grupo de Amistad Parlamentaria EE. UU.–Panamá

El embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera recibió al Grupo de Amistad Parlamentaria EE. UU.–Panamá para abordar iniciativas legislativas orientadas a fortalecer los lazos bilaterales, proteger el Canal de Panamá y combatir el tráfico de drogas.Durante el encuentro se destacó la colaboración entre ambos países para desmantelar redes transnacionales y fomentar la prosperidad compartida.A través de sus redes sociales, el embajador Marino Cabrera calificó la reunión como 'productiva' y señaló: 'Hablamos sobre iniciativas legislativas, seguridad del Canal, lucha contra el narcotráfico y el enfoque del presidente Trump en desmantelar redes transnacionales. ¡Agradecido por nuestra colaboración!'.