Embajador Cabrera se reúne con Grupo de Amistad Parlamentaria EE. UU.–Panamá

El embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera recibió al Grupo de Amistad Parlamentaria EE. UU.–Panamá para abordar iniciativas legislativas orientadas a fortalecer los lazos bilaterales, proteger el Canal de Panamá y combatir el tráfico de drogas.

Durante el encuentro se destacó la colaboración entre ambos países para desmantelar redes transnacionales y fomentar la prosperidad compartida.

A través de sus redes sociales, el embajador Marino Cabrera calificó la reunión como “productiva” y señaló: “Hablamos sobre iniciativas legislativas, seguridad del Canal, lucha contra el narcotráfico y el enfoque del presidente Trump en desmantelar redes transnacionales. ¡Agradecido por nuestra colaboración!”.