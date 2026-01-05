En 2025, más de 112 mil panameños actualizaron su residencia electoral

Al cierre del año 2025, un total de 112,408 ciudadanos realizaron trámites de cambio de residencia en todo el territorio nacional. De este gran total, 57,301 son mujeres y 55,107 son hombres, según datos de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), del Tribunal Electoral (TE).

El reporte oficial detalla que, al 31 de diciembre de 2025, las regiones que encabezaron los trámites de cambio de residencia en todo el país fueron Chiriquí/Ngäbe-Buglé (12-2) con 17,033; Panamá Este registró 12,951 y Panamá Centro con 10,360.

En el resto de las provincias y comarcas se registró así: en Panamá Oeste (La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos) 9,655; en Bocas del Toro/Ngäbe-Buglé (12-1) se reportaron 9,259 cambios; en Veraguas/Ngäbe-Buglé (12-3) 9,104; en Arraiján 8,321; en Colón 7,901; en San Miguelito 6,892; en Panamá Norte 6,698; en Coclé 6,564; en Herrera 2,830; en Los Santos 2,252; en Darién y la Comarca Emberá 1,741 y en las Comarcas Kuna Yala, Wargandí y Madungandí, un total de 847 trámites de cambio de residencia.

Este trámite está contenido en el Código Electoral y busca registrar a los electores donde realmente viven para que voten durante la elección general en su jurisdicción ya que, si se comprueba que emiten el voto en un lugar distinto, pueden ser procesados ante la justicia electoral, recordaron del TE.