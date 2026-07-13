Política

En Montijo se prioriza la construcción de muelles

El alcalde del distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas, reveló a Metro Libre sobre los principales proyectos que gestiona, donde la construcción de muelles ha sido clave para el turismo

En Montijo se prioriza la construcción de muelles
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En Montijo se prioriza la construcción de muelles
ML | Centro de Salud.
En Montijo se prioriza la construcción de muelles
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En Montijo se prioriza la construcción de muelles
Amilkar Rodriguez
13 de julio de 2026

La mejora del sistema de acueducto, la rehabilitación de carreteras y la construcción de muelles para fortalecer el turismo forman parte de los principales proyectos que ejecuta la Alcaldía de Montijo, en la provincia de Veraguas, bajo la administración del alcalde Alberto Melamed González.

El alcalde explicó que “debido a la ubicación estratégica del distrito, cercano a la costa estamos desarrollando un proyecto con el Ministerio de Ambiente para adecuar Puerto Mutis, que es el principal punto de acceso al Parque Nacional Coiba. Además, recientemente culminamos la construcción de un muelle en Islas Leones, obra que fue nominada por la Autoridad Nacional de Descentralización como uno de los proyectos líderes de la provincia”.

Asimismo, informó que avanza la adecuación del muelle en la isla Cébaco, ubicada en el corregimiento de El Jobo, con el propósito de fortalecer la actividad turística y mejorar la conectividad de la comunidad.

El funcionario también resaltó que el potencial turístico de esta isla ha quedado demostrado con la llegada de cinco cruceros en lo que va del año, lo que refuerza la necesidad de mejorar su infraestructura, ya que es un proyecto de gran magnitud que puede explotar el sector turístico de la región.

En Montijo se necesita un nuevo Centro de Salud

ml | En materia de salud, Melamed señaló que la construcción de un nuevo Centro de Salud constituye la principal prioridad de su administración. Explicó que un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) concluyó que las actuales instalaciones presentan un avanzado deterioro estructural y riesgo de colapso.

Datos Biográficos

Alberto Melamed González, antes de ser elegido alcalde del distrito de Montijo, fue representante del corregimiento El Pilón, por cinco periodos.

El burgomaestre es un ingeniero agrónomo de profesión y productor de cultivos en la provincia.

Ha impulsado temas de desarrollo en tecnologías, educación y deporte con la embajada de la India.

Ejerció durante un periodo como funcionario del Banco Desarrollo Agropecuario (BDA).

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