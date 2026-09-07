Gobierno presenta proyecto para modificar regulación del servicio eléctrico

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó este lunes ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula el servicio eléctrico.

La iniciativa plantea nuevas disposiciones relacionadas con la información que las empresas distribuidoras deben proporcionar a sus clientes y establece plazos para la atención de reclamos.

El proyecto también incorpora cambios dirigidos a modernizar el sistema eléctrico, entre ellos la implementación de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición y nuevos estándares de transparencia operativa.

Además, establece compromisos de inversión para las empresas de distribución eléctrica.

El documento fue presentado por Orillac ante el Pleno Legislativo, donde deberá iniciar su trámite correspondiente.