Gordón advierte que no reconocerá ningún contrato que lesione la Constitución

La candidata a la presidencia por la libre postulación Maribel Gordón dio a conocer que se mantiene firme en rechazar la aprobación del contrato ley entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.

“Quiero señalar que, frente a la ganancia de una multinacional, no estoy obligada y, advierto, que no reconocerá ningún contrato que lesione la Constitución de este país, que lesione la vida y el recurso del pueblo panameño”, señaló Gordón durante la primera fase del debate en la Asamblea Nacional (AN).

También se manifestó en rechazo de la metodología del debate en el que “donde no le puede cambiar una coma (al contrato) y creo que eso es violatorio al derecho que nos asiste a todas y todos. Eso pasa cuando intereses, cuando hay apuro de imponer un proyecto de ley”.