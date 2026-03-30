Hoy inician las entrevistas para Defensor del Pueblo

T. JIMÉNEZ | Esta semana la actividad en Asamblea Nacional se verá marcada por el inicio de las entrevistas a los aspirantes a Defensor del Pueblo para el periodo 2026-2031. Son 35 los candidatos.

Además, podría verse el proyecto antibotellas, la iniciativa contra la estafa digital y la propuesta que regula la información sobre el historial de crédito.

El diputado Ernesto Cedeño, detalló que, en la Comisión de Comercio, se tiene en agenda la discusión en primer debate de la iniciativa sobre incentivos para el fomento de la actividad turística. También, el proyecto que regula la venta de vehículos por parte de concesionarios y estable el precio según el año de fabricación.