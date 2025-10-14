India reforzará cooperación educativa y profesional con Panamá

Este martes 14 de octubre, se constituyó el Grupo Interparlamentario Panamá e India, el cual buscará fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, Walkiria Chandler, juramentó al presidente del Grupo de Amistad Indo Panameño, el diputado Jorge Bloise y a los integrantes de esta entidad, en total 20 diputados de todas las bancadas legislativas

Por su parte, Sumit Seth, Embajador de India en Panamá, agradeció a la diputada Chandler por impulsar esta iniciativa, la cual busca profundizar la cooperación bilateral, en donde destacó la promoción del programa de becas para profesionales panameños y el intercambio comercial.

Seth también reiteró que la India es parte de la cultura panameña, destacando la importancia de la colonia hindú en nuestro país, que suma unas 15 mil personas.