Inscripciones en partidos políticos caen levemente: el 51% de los ciudadanos prefiere la independencia

La militancia en los partidos políticos de Panamá registra un total de 1,542,269 ciudadanos inscritos, cifra que refleja una leve disminución de 216 afiliados respecto a la semana previa, según el último informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), con corte al jueves 23 de abril de 2026,

Este volumen de adherentes representa el 48.68% de un Registro Electoral compuesto por 3,167,875 personas, lo que sitúa a la mayoría de la población (51.32%) como ciudadanos sin filiación partidista, reveló la DNOE.

Asimismo, destacaron que, dentro de los colectivos legalmente constituidos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) sigue liderando el panorama con 561,189 inscritos, seguido por Realizando Metas (RM) con 283,704, Cambio Democrático con 260,549, el Partido Panameñista con 218,565 y el Molirena con 79,802.

En una escala menor se posicionan el Frente Amplio por la Democracia (FAD) con 47,484 miembros, el Movimiento Otro Camino (MOCA) con 38,839, el Partido Alianza con 25,562 y el Partido Popular con 21,211 adherentes.

Por otro lado, la DNOE detalló que los partidos en formación suman 5,364 inscritos, repartidos entre el Partido Acción Ciudadana Independiente (2,933) y el Partido Nacional Humanitario (2,431), mientras que el movimiento Radix continúa en su fase inicial sin registros hasta el momento.