Joan Guevara presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional

El diputado Joan Guevara fue electo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027.

Conforme al reporte oficial, la junta directiva de la instancia quedó integrada además por Raphael Buchanan, como vicepresidente, y Manuel Cohen, como secretario.

Durante la sesión de instalación, Guevara manifestó que velará por “la transparencia y el respeto de Panamá en el escenario global”.

Asimismo, indicó que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación serán los ejes de la agenda de la comisión y afirmó que se continuará fortaleciendo los lazos de amistad interparlamentarios.

La juramentación de la nueva directiva estuvo a cargo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, en un acto en el que también participó el ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos.