Jorge Herrera y Carlos Piad oficializan candidaturas

Alberto Guerra, presidente del Comité Nacional de Elecciones, recordó que los miembros de la Junta Directiva que se elegirán son para culminar el periodo de la JD actual. 'Esta elección es para terminar el periodo de José Isabel Blandón, hasta 2027. Hay que recordar que está Convención es extraordinaria', detalló Guerra. 'En el 2027 se deber realizar la Convención normal, que la fecha aún no se tiene', añadió. Por otro lado, Guerra explicó que el periodo para hacer propaganda y campaña es del martes 18 de noviembre a la media noche del jueves 20 de noviembre.