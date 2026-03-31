Juez concede arresto domiciliario a representante de David cabecera

El juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí, Víctor Serrano, ordenó la medida cautelar de retención domiciliaria para el representante del corregimiento de David cabecera Jorge Montenegro, imputado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado.

Además del arresto domiciliario, el juzgador impuso la prohibición de salida de la provincia de Chiriquí y la restricción de acercarse a la Junta Comunal de David cabecera y a los beneficiarios de los programas investigados.

Según el reporte emitido por el Órgano Judicial, la decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada este martes 31 de marzo de 2026. Según se explicó en el acto, “dichas medidas son suficientes para resguardar los fines del proceso”, luego de que se presentaran certificaciones de entidades públicas que evidencian una variación en las condiciones del imputado.

El juez también tomó en cuenta que “existen razones de índole humanitario relacionadas con la salud del imputado”.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Alia Suleimán, quien anunció la presentación de un recurso de apelación. La audiencia correspondiente fue fijada para las 10:00 a.m. del miércoles 8 de abril de 2026.

Por su parte, el imputado fue asistido por su defensor particular, Carlos Carrillo.

La investigación se originó a partir de un informe de auditoría remitido por la Contraloría General de la República de Panamá al Ministerio Público, relacionado con una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de David cabecera, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2019 y 2024.