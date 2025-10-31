La Contraloría ordena el secuestro de bienes del exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes por la suma de B/. 285.845,82 al exalcalde del distrito de San Miguelito y exdiputado Héctor Valdés Carrasquilla, como parte de una investigación por irregularidades en los ingresos de la agencia municipal de Metro Mall durante los meses de marzo y abril de 2022, informó la Dirección Nacional de Auditoría Forense.

Según la resolución de la Contraloría, la medida de aseguramiento patrimonial incluye el secuestro de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos, valores y créditos contra el Estado, pertenecientes a los implicados: Sulay Akira Linares, Gelacio González Rodríguez y Pedro Pablo Perea, además del exalcalde Carrasquilla. Esta medida busca prevenir que los bienes sean ocultados, dispuestos o sustraídos del alcance de la acción fiscalizadora antes de la conclusión de la investigación. Estas acciones permanecerán vigentes mientras avanza el proceso administrativo que busca determinar responsabilidades sobre el uso de los fondos públicos.

Valdés Carrasquilla, quien también ocupó un curul como diputado, dirigió el municipio de San Miguelito durante varios periodos. En el pasado, ha enfrentado investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión municipal. Por ejemplo, ya en 2018 se le ordenó cautelar bienes por más de B/. 220.000 por irregularidades en su gestión como alcalde. Más recientemente, a comienzos de 2025, la nueva administración municipal presentó denuncias contra Valdés Carrasquilla por presuntos esquemas de pagos informales en programas como el “Plan Temporal de Reactivación Económica Familiar” y el “Operativo de Ornato y Embellecimiento” entre 2021 y 2024.

En cumplimiento de los artículos 279 y 280 de la Constitución Política y de la Ley 32 de 1984, la Contraloría tiene la facultad de adoptar medidas preventivas para proteger los bienes del Estado y asegurar su eventual recuperación en caso de comprobarse responsabilidad administrativa o penal.