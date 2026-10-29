Las reformas electorales serán discutidas en 2027

El proyecto de reformas electorales queda pendiente de discusión en segundo debate hasta enero de 2027, confirmó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen.

La discusión estaba prevista para el 19 de octubre, pero no avanzó en medio de desacuerdos entre las bancadas y la prioridad otorgada al debate del Presupuesto General del Estado.

Entre los puntos más controversiales figuran los cambios al financiamiento público de los partidos políticos, las reglas para las candidaturas por libre postulación, la representación partidaria y la posibilidad de mantener dos cargos de elección popular.

Por su parte, el diputado José Luis Varela señaló que todavía existe tiempo para aprobar las reformas durante la primera o segunda legislatura de 2027, para que los cambios puedan regir en las elecciones generales de 2029. Explicó que la presión para avanzar con la discusión proviene, en ocasiones, del calendario del Plan General de Elecciones (Plagel), elaborado por el Tribunal Electoral para organizar los comicios de 2029.