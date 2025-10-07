$!Leyes especiales en la mira

Las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre la necesidad de revisar las leyes especiales que impactan el presupuesto nacional, han generado diversas reacciones. Aunque el MEF indicó que la lista de estas leyes sigue en análisis, Chapman reconoció que el inventario es extenso y debe ser evaluado caso por caso.

Una de las voces críticas fue la de la diputada Janine Prado, miembro de la Comisión de Presupuesto, quien advirtió que “en época de bonanza se pueden tomar ciertos privilegios”, pero que en tiempos de ajuste es necesario priorizar. La diputada citó que el renglón 081 de gratificaciones ascendió a B/. 70.4 millones en 2025.

El abogado laboral Martín González recordó que “cualquier modificación de beneficios respaldados por ley solo puede hacerse mediante otra ley, no por decreto”. Por su parte, el jurista Samuel Rivera subrayó que, en las jubilaciones especiales, deben regularse los casos donde personal retirado reingresa al Estado con altos salarios, generando un doble ingreso que recarga las finanzas públicas.