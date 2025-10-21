Lo que proponen los aspirantes a la presidencia del panameñismo

Jorge Luis Herrera, actual primer vicepresidente del partido Panameñista y aspirante a presidir la directiva de este colectivo, manifestó que su misión es “volver a levantar el partido”. Herrera planteó trabajar con una hoja de ruta. “Lo que queda es organizar el partido... Estas elecciones son en busca de ese horizonte de hacer atractivo el partido y renovar toda la estructura política, a partir de la Junta Directiva, después del 23 de noviembre”.

El político, que también preside el Órgano Legislativo, afirmó que “jugará su rol en la Asamblea y por otro lado como presidente del partido Panameñista”. Sobre la línea que propone para el colectivo, expresó que, “buscaré esa unidad... apoyaremos los proyectos que sean buenos para el país, y en los que no vemos como iniciativa favorable para la población, nosotros jugaremos nuestro rol como partido de oposición”.

“Vengo de las bases. Nadie me regaló nada, mi trabajo y compromiso me han llevado a donde estoy. Si desde abajo hemos llegado a varios puestos de elección, también podemos volver a levantar este partido”, puntualizó.

Herrera resaltó que “el verdadero motor de la renovación panameñista está en sus bases: mujeres y hombres comprometidos con una política por y para el pueblo. Es hora de escuchar, unir y construir desde abajo hacia arriba”.

Nómina de Herrera

Para el cargo de primer vicepresidente, en la nómina de Herrera, se postuló Ariana Coba; para segundo vicepresidente, Francisco Brea y para tercer vicepresidente, Zaidy Quintero.

En tanto, el cargo de secretario general está Ericka González; primer subsecretario general, Martín Sucre; segundo subsecretario general, Itzy Atencio; tercer subsecretario general, Ilka Varela de Barés; tesorero, Florentino Ábrego; subtesorero Joel Mogoruza y vocal Cristina Ortíz.