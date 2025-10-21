Lo que proponen los aspirantes a la presidencia del panameñismo

El político, empresario panameño y aspirante a dirigir el partido Panameñista, Carlos Raúl Piad, expresó que su compromiso de llegar a la presidencia es crear una Comisión de Reformas a los Estatutos. Además, expresó que su deseo es que el partido vuelva a ser protagonista, 'tenemos que ser organizados'.'El 24 de noviembre, yo me estoy comprometiendo a crear una Comisión de Reformas a los Estatutos. El primer cambio es que todos los miembros del Directorio Nacional que aspiren a un cargo de elección popular, deben renunciar a la directiva dos años antes de la elección de 2029', dijo Piad.El político agregó que, 'otros de los puntos de las reformas es que el partido Panameñista debe estar obligado a tener un detalle de los gastos de los fondos que recibimos del Tribunal Electoral, que tengamos claramente una plantilla en la web del colectivo... Tenemos que llevarlo al detalle para que pare el morbo'.Piad destacó que, 'actualmente el colectivo no tiene claridad hacia dónde va. El Directorio actual ha perdido la dirección del partido, están en un letargo desde hace un año y medio. No han entendido la situación del 2024, no la han evaluado, por lo que no han preparado un plan hacia el 2029'.Añadió que en, 'el 2024 los panameños no nos vieron como un partido de oposición'.<b>Nómina de Piad</b>En la lista que encabeza el empresario, se postuló para primer vicepresidente, Valesca Anay González; para segundo vicepresidente, Juan Abrego Jiménez y para tercer vicepresidente, Hugo Moreno.En tanto, el cargo de secretario general lo aspira Mireya del Carmen Lasso; primer subsecretario general, Eyxi Soto; segundo subsecretario general, Eneida Mudarra; tercer subsecretario general, Elvia Flores; tesorero, Harmodio Montaner; subtesorero Orando Pérez y vocal Genys Mendoza.