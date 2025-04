Lombana abre la puerta de MOCA a diputados de Vamos tras conflicto

Tras las fricciones a lo interno de la Coalición VAMOS, el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA) Ricardo Lombana no descartó la posibilidad de evaluar la conformación de una bancada con los diputados independientes que se retiren o sean expulsados de esta bancada.

“Si ellos se salen de la coalición o son expulsados de la coalición y tienen interés de conformar una bancada con los diputados de MOCA, en ese momento tendremos que evaluarlo”, manifestó Lombana en entrevista al programa Noticias 180 Minutos.

El dirigente explicó que la posibilidad de sumar a uno o varios diputados podría permitir el acceso de MOCA a tener representación en las comisiones de Trabajo de la Asamblea.

“Han hecho comentarios de pasillo, nada formal. No tengo conocimiento de alguna reunión formal. Si MOCA estaría dispuesto a crear una bancada en conjunto, eso no significa que se inscribirían en MOCA. Los problemas de la colación VAMOS no son problemas de MOCA, y tampoco vamos a estar hablando para que vengan a MOCA”, enfatizó Lombana.

Las fricciones a lo interno de la coalición Vamos aumentaron tras el convivio convocado por el presidente, al cual asistieron seis diputados de esta bancada.