$!Los nuevos movimientos que se perfilan para las elecciones 2029

El mapa político panameño continúa ampliándose de cara a las elecciones generales de 2029.

Al menos una veintena de iniciativas políticas buscan abrirse espacio en el escenario nacional, entre grupos que avanzan en su formación, ciudadanos que solicitan constituirse como partidos y movimientos que expresan su intención de crear nuevas estructuras.

De acuerdo con la etapa en la que se encuentran, siete agrupaciones figuran como partidos políticos en formación, nueve corresponden a grupos de ciudadanos que solicitan constituirse formalmente y otras cuatro se mantienen en una fase previa al procedimiento formal establecido por las autoridades electorales.

Entre estas iniciativas figuran propuestas vinculadas a sectores independientes, empresariales y ciudadanos que buscan organizarse para participar en la vida política en los próximos comicios.

¿Cómo es el proceso?

La subsecretaria general de Partidos Políticos del Tribunal Electoral, Elizabeth de Puy, explicó que para ser considerado partido en formación se debe presentar un memorial, un mínimo de 500 firmas de iniciadores, con un porcentaje correspondiente por provincias y comarcas, además de los estatutos, logotipos, símbolos y otros documentos.

Estos requisitos son revisados por el TE y, una vez aprobados, se emite una resolución que permite iniciar oficialmente la recolección de las rúbricas necesarias para continuar con el proceso de formación.