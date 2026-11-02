Política

Los nuevos movimientos que se perfilan para las elecciones 2029

Siete agrupaciones están reconocidas como partidos en formación, nueve buscan constituirse legalmente y otras han manifestado su intención de crear nuevas estructuras partidarias. Existen 9 reconocidos legalmente por el Tribunal Electoral

Los nuevos movimientos que se perfilan para las elecciones 2029
Ml | El expresidente Martín Torrijos cuando acudió al Tribunal Electoral.
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ML | Nuevo Horizonte.
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ML | Movimiento Vamos.
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ML | Gabriel Diez.
Los nuevos movimientos que se perfilan para las elecciones 2029
ML | Banderas de partidos.
Los nuevos movimientos que se perfilan para las elecciones 2029
Los nuevos movimientos que se perfilan para las elecciones 2029
Thaylin Jiménez
02 de noviembre de 2026

El mapa político panameño continúa ampliándose de cara a las elecciones generales de 2029.

Al menos una veintena de iniciativas políticas buscan abrirse espacio en el escenario nacional, entre grupos que avanzan en su formación, ciudadanos que solicitan constituirse como partidos y movimientos que expresan su intención de crear nuevas estructuras.

De acuerdo con la etapa en la que se encuentran, siete agrupaciones figuran como partidos políticos en formación, nueve corresponden a grupos de ciudadanos que solicitan constituirse formalmente y otras cuatro se mantienen en una fase previa al procedimiento formal establecido por las autoridades electorales.

Entre estas iniciativas figuran propuestas vinculadas a sectores independientes, empresariales y ciudadanos que buscan organizarse para participar en la vida política en los próximos comicios.

¿Cómo es el proceso?

La subsecretaria general de Partidos Políticos del Tribunal Electoral, Elizabeth de Puy, explicó que para ser considerado partido en formación se debe presentar un memorial, un mínimo de 500 firmas de iniciadores, con un porcentaje correspondiente por provincias y comarcas, además de los estatutos, logotipos, símbolos y otros documentos.

Estos requisitos son revisados por el TE y, una vez aprobados, se emite una resolución que permite iniciar oficialmente la recolección de las rúbricas necesarias para continuar con el proceso de formación.

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Los partidos en formación

ml | Entre las agrupaciones que figuran en esta etapa están el Partido Nacional Humanitario (PNH), Grupo Acción Ciudadana Independiente (ACI), Movimiento Radix, Partido Transformación Nacional (TN) y Partido Auténtico Nacional (PANA). A este grupo se sumaron Nuevo Horizonte y Unidos para la Nueva Era (UNE).

Los que solicitan constituirse

ml | Entre los grupos de ciudadanos que solicitan se constituyen como partidos políticos figuran proyecto Panamá (Propan), Partido Reconstrucción Ciudadana (PRC), Partido Visión Democrática (PVD), Creo, Nivira, Mopare, Fuerza Renovadora, Fuerza Ciudadana y Vamos.

Los que han manifestado interés

ml | En una etapa previa al procedimiento formal se encuentran el Movimiento Sembrando Ideas, presidido por Arístides Araúz; el vicealcalde Roberto Ruiz y el empresario Carlos Arias, quien impulsa la conformación del partido Honestidad. Estas iniciativas todavía deben avanzar hacia los procedimientos y cumplir los requisitos.

Los legalmente constituidos

ml | Los partidos políticos con reconocimiento legal del Tribunal Electoral (TE) son: Partido Revolucionario Democrático (PRD), Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), Panameñista, MOLIRENA, el Movimiento Otro Camino (MOCA), el Frente Amplio por la Democracia (FAD), Alianza y el Partido Popular.

Para constituirse legalmente deben reunir adherentes equivalentes al 2% de los votos válidos de la última elección
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