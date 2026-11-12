$!Manuel Cohen defiende el presupuesto de la Asamblea

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen Salerno, defendió la necesidad de contar con un presupuesto cercano a los 170 millones de dólares para el funcionamiento del Órgano Legislativo y cuestionó la forma en que históricamente se han presentado las cifras presupuestarias de la institución.

Cohen sostuvo que “durante años, el presupuesto de la Asamblea ha reflejado cifras que, a mi juicio, no representan las verdaderas necesidades de funcionamiento de la institución ni su realidad financiera”. Asimismo, el diputado manifestó que: “Estar disfrazando las cosas y poner cifras irreales para después estar haciendo traslados de partidas conlleva una gran cantidad de críticas”.

El funcionario afirmó que “la experiencia de los últimos años demuestra que la Asamblea necesita alrededor de 170 millones de dólares para atender sus compromisos y garantizar su funcionamiento, por lo que considero fue necesario establecer cifras presupuestarias acordes con las necesidades reales”.

Asimismo, Cohen aseguró que se han implementado medidas de austeridad y que estas continúan aplicándose y resaltó que anteriormente el Órgano Legislativo operaba con presupuestos que superaban los 200 millones de dólares.

Por su parte el diputado Ronald De Gracia señaló que “durante años, según lo que se dice, esa cantidad de presupuesto es la necesaria para que el órgano legislativo funcione, ya los diputados encargados en su momento justificaron ese monto”.