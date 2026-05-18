$!Martín Torrijos lanza su nuevo partido político UNE

Martín Torrijos presentó su nuevo partido político, Unidos para la Nueva Era (UNE), como una alternativa para sacar a Panamá del estancamiento y de la desesperanza, destacó.

Durante su discurso, el exmandatario habló de algunos de los proyectos en los que hay que trabajar de inmediato para que el país avance, entre ellos: inversión, mejoras en el abastecimiento del agua a nivel nacional, un plan de seguridad, el reforzamiento de los planes educativos y el Canal como el gran motor de desarrollo.

“Quien hoy realmente nos convoca es Panamá; quien nos reclama y nos lo exige, es Panamá; hay momentos en que no hacer nada, no es una opción, y este es uno de esos momentos. Por eso, hemos venido a compartir propósitos y compromisos”, dijo el político.

Están listos, dijo, para actuar y asumir la responsabilidad, y que no son indiferentes ante lo que ocurre en el país; de que la población no puede seguir esperando, y exige que un alto a múltiples males como la corrupción que, en 20 años, se ha convertido en la norma. “El país terminó atrapado en una larga pesadilla, ya es demasiado; esto hay que pararlo, y lo vamos a parar”, resaltó.

El expresidente señaló que creció sintiendo los problemas del país y de las injusticias, viendo desde pequeño las preocupaciones de su padre, el general Omar Torrijos Herrera (q.e.p.d.), por cambiar la vida de los panameños, con inquietudes sociales, lo que le llevó a participar en la política partidista y a ser presidente.