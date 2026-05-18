Política

Martín Torrijos lanza su nuevo partido político UNE

El expresidente de Panamá Martín Torrijos Espino presentó la nueva organización política Unidos para una Nueva Era (UNE), en el Centro de Convenciones Megapolis, destacando: “Quien hoy realmente nos convoca es Panamá”

Martín Torrijos lanza su nuevo partido político UNE
JOsé MIguel Andrade | El expresidente de la República Martín Torrijos Espino saluda.
Martín Torrijos lanza su nuevo partido político UNE
Cortesía | Las personas llegaron temprano al Megapolis.
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Cortesía | Vista general de la convocatoria en el Megápolis.
Martín Torrijos lanza su nuevo partido político UNE
Cortesía | Asistentes con los afiches del nuevo partido político UNE.
Martín Torrijos lanza su nuevo partido político UNE
Martín Torrijos lanza su nuevo partido político UNE
Lineth Rodríguez
18 de mayo de 2026

Martín Torrijos presentó su nuevo partido político, Unidos para la Nueva Era (UNE), como una alternativa para sacar a Panamá del estancamiento y de la desesperanza, destacó.

Durante su discurso, el exmandatario habló de algunos de los proyectos en los que hay que trabajar de inmediato para que el país avance, entre ellos: inversión, mejoras en el abastecimiento del agua a nivel nacional, un plan de seguridad, el reforzamiento de los planes educativos y el Canal como el gran motor de desarrollo.

“Quien hoy realmente nos convoca es Panamá; quien nos reclama y nos lo exige, es Panamá; hay momentos en que no hacer nada, no es una opción, y este es uno de esos momentos. Por eso, hemos venido a compartir propósitos y compromisos”, dijo el político.

Están listos, dijo, para actuar y asumir la responsabilidad, y que no son indiferentes ante lo que ocurre en el país; de que la población no puede seguir esperando, y exige que un alto a múltiples males como la corrupción que, en 20 años, se ha convertido en la norma. “El país terminó atrapado en una larga pesadilla, ya es demasiado; esto hay que pararlo, y lo vamos a parar”, resaltó.

El expresidente señaló que creció sintiendo los problemas del país y de las injusticias, viendo desde pequeño las preocupaciones de su padre, el general Omar Torrijos Herrera (q.e.p.d.), por cambiar la vida de los panameños, con inquietudes sociales, lo que le llevó a participar en la política partidista y a ser presidente.

$!Martín Torrijos lanza su nuevo partido político UNE
2004
Martín Torrijos fue elegido presidente de Panamá, hasta 2009.
Torrijos aseguró que está listo para ayudar a construir una nueva alternativa para Panamá, para sacarla del estancamiento

“Aquí se platea la solución de esos problemas, el desempleo, falta de oportunidades, agua, lo que vive el pueblo panameño todos los días, creo que la expectativa es entusiasmo, pero sobre todo realismo hacia la búsqueda de las soluciones”.

“Necesitamos una organización que permita sentirse y ver las cuentas claras (transparencias) y son elementos que sí están tomados en nuestro plan y que lamentablemente con el tiempo en muchos partidos se ha dejado de hacer”.

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