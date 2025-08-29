Mesa técnica analizará proyecto de tutela

El proyecto de ley que modifica artículos del Código de la Familia sobre tutela de personas menores de edad y adultas con discapacidad, está siendo analizado por una mesa técnica en la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, que preside la diputada Alexandra Brenes.

La propuesta busca facilitar a todos aquellos padres de personas con discapacidad que son adultos mayores, y que se encuentran en condición de pobreza, poder otorgar la tutela de sus hijos sin tener que incurrir en los gastos de servicios profesionales de un abogado como lo exige la ley.

También, la legislación nacional contempla la tutela para los menores de edad, sin embargo, existe la preocupación para los padres cuando llegan a avanzada edad y se encuentran en precaria situación económica, la cual no les permite acceder a un abogado para llevar el proceso.

La mesa técnica, presidida por el diputado Edilberto Guerrero, escuchó la intervención de los grupos interesados en el tema, quienes enviarán propuestas y recomendaciones para mejorar el proyecto de ley y realizar las modificaciones pertinentes.

Ante esta realidad, que existe en muchas provincias y en la ciudad, según el documento de la proponente, se pretende llevar a los tres debates esta propuesta que permite que se pueda legar la tutela a favor de un tercero que ellos designen, debido a que la norma vigente solo contempla la tutela testamentaria.

La reunión que contó con la participación de SENADIS, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Gobierno, del Colegio Nacional de Abogados y la SENIAF.