Michael Chen comparte sus planes

El candidato a la vicepresidencia de la República Michael Chen, compañero de fórmula de Ricardo Lombana, dijo en el Metro Podcast de Metro Libre que atacará el tema de inseguridad y reactivación de la economía en su natal Colón, de resultar ganadores.

“El tema de inseguridad y la reactivación económica, a través del turismo, si yo logro hacer dos cosas, creo que Colón estaría enrumbado a ser esa capital que Panamá necesita. Le tengo un cariño grande a Colón, pero trabajaré por el resto de Panamá”, expresó Chen.

Además, adelantó que “le he pedido a Ricardo Lombana que me permita abrir un oficina de la vicepresidencia o tan siquiera que me dé escritorio en Colón, para que poder liderar la transformación de mi provincia”.