Ministerio Público abre investigación de oficio por denuncia de supuesto soborno vinculado a la empresa Revisalud

Ministerio Público abre investigación de oficio por denuncia de supuesto soborno vinculado a la empresa RevisaludLa Procuraduría General de la Nación inició de oficio una investigación, a raíz de los señalamientos realizados por el representante del corregimiento de Belisario Porras durante una sesión del Consejo Municipal, por presunto intento de soborno vinculado a la empresa Revisalud.

El representante Javier Valverde aseguró en la sesión del Concejo Municipal de hoy martes, 20 de enero, que le ofrecieron 100 mil dólares para apoyar a la empresa de recolección de basura. “Recibí un día la visita de lobistas que me propusieron 100 mil dólares para que apoyáramos a Revisalud”, contó Valverde frente al pleno. La oferta estaba clara: 20 mil para los lobistas y 80 mil para mí”, detalló Valverde.

“Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, ha procedido a activar los mecanismos correspondientes para recabar la información necesaria, verificar los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades penales, garantizando en todo momento el debido proceso y el respeto a los derechos de las partes involucradas”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.

La institución reiteró que su actuación se fundamenta en los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y transparencia, y responde al compromiso permanente de combatir cualquier manifestación de corrupción que atente contra la ética pública y la confianza ciudadana.