Ministra Molinar defiende la compra de laptops

La ministra de Educación, Lucy Molinar, en su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN) defendió la renovación del sistema de formación con el uso de las herramientas tecnológicas, con la finalidad que sea menos tedioso la formalidad de los tiempos de educar a través de la memoria.

Sus repuestas se enfocaron en la principal interrogante de los miembros del Órgano Legislativo sobre la compra de las laptops para el 2025.

Sobre este aspecto reiteró que la compra suma los 241 millones de dólares, producto de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la fundación One Laptop per Child (OLPC), en ese sentido subrayó que no es con una empresa, se trata de una fundación ONG.

Recalcó que esto significa un gran paso a la revolución del sistema pues esto “permitirá no solo mejorar la forma de enseñar a través de las herramientas digitales o tecnológicas, ya que se encamina también a crear un programa robusto de capacitación para los docentes mejorando el proceso de aprendizaje y de enfrentar los retos de las nuevas generaciones”.

Mencionó que esta entidad y los municipios llegarán a un acuerdo para dotar de internet a todos los centros educativos y poner en marcha su plan de entrega de computadoras.

Agregó que se está capacitando a 60 docentes con expertos, quienes posteriormente replicarán a 1500, a fin de culminar ese proceso abarcando a los 50 mil profesores y maestros que integran el sistema educativo.

En otro de los aspectos que puntualizó la ministra Molinar, fue el señalamiento del plan de alimentación escolar. Afirmó que se lleva a cabo este programa de nutrición a unas primeras mil escuelas, todo con el propósito de eliminar, paulatinamente, el programa de galletas, leche y crema.

La jefa de la educación panameña dijo que no se puede pretender cambiar el sistema educativo si no se cambia la forma de enseñar; explicó que decidió empezar a trabajar en la enseñanza mientras se van solucionando otros temas, como la infraestructura de los centros educativos.

La Asamblea informó que Molinar será citada, nuevamente, para comparecer y seguir respondiendo interrogantes de 28 diputados que quedaron en lista.