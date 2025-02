Mizrachi aclara que Alejandro Miranda es su asesor personal y no está nombrado en la Alcaldía

El alcalde de Panamá Mayer Mizrachi salió al paso de las denuncias realizadas por el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, quien acusó a Alejandro Miranda de presunta usurpación de funciones dentro de la Alcaldía. Ante periodistas, aclaró que Miranda no ocupa ningún cargo formal en la institución y se desempeña exclusivamente como su asesor estratégico.

“Alejandro Miranda es mi consultor. Es el estratega político, el consultor más brillante de políticas públicas que tenemos en el país en este momento”, afirmó Mizrachi, destacando la experiencia de Miranda en campañas políticas y políticas públicas en Estados Unidos.

“Lo que él hizo, sin partido político, sin experiencia política, sin estructura política, es precisamente por el conocimiento que él trajo a la mesa”, señaló Mizrachi, añadiendo que la figura de Miranda también benefició al mismo Ruiz Díaz, quien, según el alcalde, nunca había sido electo para ningún cargo político y había intentado postularse cinco veces sin éxito.

Fue enfático en señalar que Miranda no ocupa ningún puesto dentro de la planilla de la Alcaldía. “Búsquenlo en la planilla de la alcaldía. Él no está nombrado en ningún lado. No tiene funciones dentro de la institución”, aclaró.

Además, destacó que Miranda no reside en Panamá y visita el país solo como un invitado ocasional, sin ningún interés en desempeñar un cargo político.

En cuanto a la relación con Ruiz, Mizrachi reconoció que esta ha sido conflictiva desde la campaña electoral. “Por más que todas las oportunidades se las di, y por más que yo hablé claro, lamentablemente no le puedes pedir a un pez que suba un árbol”, expresó.

También sostuvo que su objetivo no es buscar popularidad, sino dar resultados concretos para los panameños. “Yo no vine aquí ni a defender mi ego ni a buscar popularidad. Vine a dar los resultados que, por décadas, hemos estado pidiendo los panameños”, concluyó.