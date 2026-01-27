$!MOCA reafirma que quiere consolidar estructura política en las comunidades

De cara a las elecciones generales de 2029, el Partido Movimiento Otro Camino (MOCA) avanza en la consolidación de su estructura territorial con la puesta en marcha del proyecto “Comité de Barrios”, que busca fortalecer el contacto directo con las comunidades y sentar las bases de la organización a nivel nacional, así lo explicó el secretario general de MOCA, Mario Pinzón.

Pinzón detalló que “esta iniciativa permitirá un acercamiento permanente con las bases del partido y con los ciudadanos, con el objetivo de mantener una comunicación constante sobre las necesidades reales de cada comunidad”.

De igual manera, el secretario informó que “el proyecto forma parte de la estrategia del partido rumbo a 2029, con la meta de convertirse en la organización política mejor estructurada del país” y agregó que en la actualidad el plan piloto se desarrolla en Panamá Centro, Panamá Oeste y Colón, con la intención de extenderlo progresivamente a todas las comunidades del territorio nacional, incluyendo las Comarcas.

Por su parte, el subcoordinador del programa de Comités de Barrio, Andrés de la Iglesia, señaló que “desde sus inicios MOCA ha sostenido que la política no se construye desde un escritorio, sino desde la gente y lo local, los estatutos del partido contemplan los Comités de Barrio como la estructura base para organizarse en el territorio, escuchar a la comunidad y formar liderazgos ciudadanos”.

De la Iglesia indicó que el trabajo consiste en organizar y fortalecer la estructura territorial del partido a nivel nacional, más allá de un objetivo meramente electoral. En ese sentido, informó que desde esta semana iniciaron micro reuniones por sectores y encuentros de preparación con líderes hombres y mujeres del partido, quienes comenzarán un trabajo permanente en las comunidades.