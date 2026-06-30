Mujeres afrodescendientes de Colón potencian su liderazgo e incidencia política

El fortalecimiento del liderazgo y la participación política de las mujeres afrodescendientes se consolida en Panamá como una apuesta clave hacia una sociedad más inclusiva. Diversas organizaciones sociales, comunitarias y culturales impulsan espacios de formación para ampliar la capacidad de incidencia de este sector en las políticas públicas.

En este marco se desarrolla el “Taller de Mujeres Afropolíticas: Fortalecimiento Político e Incidencia para las Mujeres Afrodescendientes” en la provincia de Colón. Esta iniciativa busca promover el intercambio de experiencias, la formación de liderazgos colectivos y la construcción de redes de colaboración entre mujeres de distintos territorios.

El proyecto surge como un esfuerzo conjunto entre el Centro de Arte y Cultura de Colón, Afropolítica Frente de Mujeres, el Centro de Mujeres Afro, la Fundación Global de Mujeres Afrodescendientes, Afro Panameña Soy y la Coalición Global por la Justicia Racial y las Reparaciones.

La propuesta parte del reconocimiento al papel histórico que las mujeres afrodescendientes han desempeñado en la preservación cultural y la defensa de los derechos humanos. No obstante, los organizadores advierten que aún persisten importantes desafíos en cuanto a su representación política y el acceso a espacios de toma de decisión.

Especialistas coinciden en que estos talleres ponen sobre la mesa debates cruciales sobre justicia racial, reparaciones históricas y la urgencia de generar políticas inclusivas. El conocimiento de los derechos y la articulación entre organizaciones se perfilan como elementos esenciales para lograr una participación efectiva en la vida pública.

El director del Centro de Arte y Cultura de Colón, Abel Aronategui, destacó el compromiso institucional de contribuir al liderazgo comunitario y al reconocimiento de este aporte histórico. “Las mujeres afrodescendientes han sido constructoras de comunidad, defensoras de la cultura y protagonistas de importantes transformaciones sociales”, expresó.

“Apostar por su formación y por el fortalecimiento de su capacidad de incidencia significa apostar por una sociedad más justa, participativa y consciente de la riqueza que aporta nuestra diversidad cultural”, concluyó Aronategui, reflejando una tendencia regional orientada a la consolidación democrática y la justicia social.