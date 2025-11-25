$!Mujeres piden que se cumpla con la paridad en las postulaciones

Eliminar la posibilidad de que los partidos políticos puedan completar la lista de postulaciones con candidatos hombres en caso de que la participación femenina sea inferior a la paridad establecida por ley, ha generado un nuevo debate sobre el cumplimiento de las normas durante las elecciones y la igualdad para los hombres y las mujeres en la contienda electoral.

Durante la presentación, Rubén González, director de Organización Electoral del Tribunal Electoral, calificó la medida como una “válvula de escape”, y afirmó que desde el año 2019 los organismos internacionales han recomendado a Panamá la eliminación del párrafo.

“Esta válvula de escape no la ostentan las candidaturas de libre postulación. Ellos deben presentar su nómina como corresponde, hombre y mujer, o viceversa”, explicó González.

La propuesta de modificación al actual artículo 373 del Código Electoral presentada por el Tribunal Electoral en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) no fue aprobada, con 10 abstenciones, que incluyó a los partidos políticos, el representante de la academia y la empresa privada.

Al respecto, la diputada de la Coalición Vamos, Alexandra Brenes, advirtió que Panamá es uno de los países de la región con menos participación de mujeres en la política y que se debe eliminar cualquier posibilidad que permita incumplir la ley.

“Considero que debe ser estrictamente mandatorio para cualquier postulación que se cumpla la paridad de género sin importar si es independiente o de partido político, menos con excusas de que las mujeres no participan en la política. Las mujeres sí participan en la política; lo que nos han demostrado los años en los periodos de campaña es que quienes les buscan votos a los hombres y a las mujeres son mujeres en su mayoría. Hay que permitirles los espacios de liderazgo que por años se han logrado”, sostuvo la diputada.