Mulino: No estoy de acuerdo y mi gobierno no avala ese viaje

“Mi gobierno no avala ese viaje”. El presidente José Raúl Mulino reiteró este jueves 20 de noviembre que su gobierno no avala el viaje de un grupo de diputados a Taiwán y que, por Constitución, solo el presidente tiene derecho de manejar los temas de relaciones internacionales de la República”

“Yo me he manifestado sobre el viaje de los diputados a Taiwán. No estoy de acuerdo y mi gobierno no avala ese viaje, bajo ninguna perspectiva. Porque sé que las consecuencias pueden ser complejas. Y una vez más, sé que ese viaje a Taiwán está buscando prender un tamborito aquí en Panamá entre la relación de China y Panamá. No lo voy a permitir. Panamá tiene relaciones con China Popular, con la República Popular de China, no con Taiwán”, enfatizó el mandatario durante la conferencia de prensa semanal realizada durante esta mañana.

Mulino aseveró que no va a permitir que traigan a Panamá problemas que involucran a otras naciones, y aunque recordó que el acuerdo entre Panamá y China dice que no se puede tener relaciones con Taiwán de ningún tipo, no descartó la posibilidad de evaluar la creación de una oficina comercial.

“Si estaríamos o no dispuestos a valorar una apertura de una oficina comercial de Taiwán en Panamá, si esa petición llega, pues será analizada y lo informaré al país. Eso es lo que te puedo decir e insisto, no traten de remolcar un problema Estados Unidos-China a un problema ahora tripartito Taiwán-Panamá-China. Por ahí no va mi carro”, dijo el gobernante.