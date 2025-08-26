Panamá Norte se prepara para su segundo Concejo Circuital en septiembre

Los próximos 4 y 5 de septiembre se llevará a cabo el segundo Concejo Circuital de Panamá Norte, espacio que tiene el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y garantizar que los proyectos de la comunidad avancen “con transparencia y efectividad”.

Se detalló que, durante estos dos días, los residentes podrán conocer, cuestionar y dar seguimiento a obras en curso y futuras, incluyendo la crisis de agua, el estado de las calles y la infraestructura educativa y de salud.

Entre los participantes estarán representantes del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, del Ministerio de Obras Públicas, del Metro de Panamá, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Centro Regional Universitario de San Miguelito.

“Este es un espacio en el que tu voz es la protagonista y donde el verdadero fiscalizador eres tú”, destacó el diputado Neftalí Zamora, invitando a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa.

El Concejo reunirá a autoridades nacionales y regionales, diputados, representantes de corregimiento y líderes comunitarios, quienes se sentarán frente a frente con la ciudadanía para escuchar y responder a sus inquietudes.

El evento se realizará en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, el jueves 4 de septiembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el viernes 5 de septiembre de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.