Panameñismo espera decisión del TE sobre para elegir directiva

El Partido Panameñista se encuentra a la espera de que el Tribunal de Apelación del Tribunal Electoral (TE) resuelva el proceso de impugnación presentado por el abogado Dionisio De Gracia, contra la resolución que dispone convocar una convención nacional extraordinaria con el objetivo de elegir una nueva junta directiva.

“El expediente en apelación presentado por el abogado Herbert Young (apoderado legal del Partido Panameñista), ingresó el 4 de julio al Pleno del Tribunal Electoral y quedo adjudicado al magistrado Luis Guerra, quien debe resolver con un proyecto la apelación y pasar el mismo a los otros dos magistrados. Este proceso puede demorar de dos a cuatro meses”, explicó el jurista Dionisio De Gracia.

El pasado 13 de junio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Electoral acogió la petición del jurista Dionisio De Gracia y dejó sin efecto la resolución que convoca la convención. Según el documento, “no se cumplió con el voto de la mayoría calificada de los miembros del directorio nacional, para adoptar la decisión de convocar a la mencionada convención”.

En cuanto a la actualidad del partido, el presidente del colectivo político José Isabel Blandón afirmó que “la fecha para realizar las elecciones depende de lo que decida el TE en el proceso de impugnación que se presentó contra la convocatoria hecha por el directorio nacional”.

Manifestó que, aunque varios copartidarios han anunciado sus aspiraciones para ocupar la presidencia del partido, no hay nada formal. “Aún no hay candidaturas formales porque no se ha abierto un período de postulaciones”, dijo.

Por su parte, Luis Cigarruista, vocero del partido, explicó que ante la decisión del Tribunal Electoral se debe hacer una nueva convocatoria de la directiva para ver si todos renuncian, lo que se podría extender hasta el próximo año.

“El próximo año tenemos la elección de convencionales, por lo que estaría chocando los dos eventos y sería una irresponsabilidad financiera para el partido, hacer un llamado a una convención nacional para escoger una junta directiva extempore, que estaría vigente hasta el 2027, y poner una nueva fecha para las elecciones de los convencionales, a menos que alguno de los que quieran ostentar el cargo pague por completo la convención”, sostuvo Cigarruista.