Los siete partidos políticos en proceso de formación en Panamá reúnen 14,781 inscritos, de acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral, con cifras al 26 de noviembre de 2026.

Unidos para la Nueva Era encabeza la lista con 8,283 adherentes, seguido de Acción Ciudadana Independiente, con 2,715; Partido Nacional Humanitario, con 2,278; y Movimiento Ciudadano Nuevo Horizonte, con 651.

También figuran Reconstrucción Ciudadana, con 494 inscritos; Movimiento Radix, con 358; y Partido Auténtico Nacional, con dos.

El informe señala que 1,558,202 ciudadanos están afiliados a partidos políticos legalmente constituidos o en formación, lo que representa el 48.71% del Registro Electoral, integrado por 3,198,590 personas. El 51.29% restante no está inscrito en ningún colectivo político.

Entre los partidos constituidos, el PRD mantiene la mayor cantidad de adherentes, con 556,772, seguido de Realizando Metas (269,437), Cambio Democrático (260,232) y el Partido Panameñista (235,889).