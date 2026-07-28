Política

Paulette Thomas presidirá Comisión de la Mujer de la Asamblea

Paulette Thomas presidirá Comisión de la Mujer de la Asamblea
ML | La diputada independiente de la bancada Vamos, Olga Paulette Thomas.
Redacción Web
28 de julio de 2026

La diputada independiente de la bancada Vamos, Olga Paulette Thomas, fue electa presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional para el tercer período de sesiones ordinarias 2026-2027.

La vicepresidencia de la comisión estará a cargo de la diputada Yuzaida Marín, de la bancada Realizando Metas, mientras que la diputada Flor Brenes, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue designada como secretaria.

La comisión tendrá entre sus funciones el análisis y discusión de iniciativas relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres, la niñez, la juventud y la familia durante el nuevo período legislativo.

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