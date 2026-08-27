Paulette Thomas renuncia de forma irrevocable a la Coalición Vamos

La diputada Paulette Thomas anunció este jueves su renuncia irrevocable a la Coalición Vamos, luego de haber sido suspendida de la agrupación por un incidente ocurrido durante una sesión de una comisión de la Asamblea Nacional.

Thomas cuestionó que, pese a su suspensión, no haya recibido una comunicación formal de la Junta Directiva ni del Comité de Ética para conocer los detalles del proceso y presentar su versión de los hechos.

La diputada señaló que el artículo 9 del Código de Ética de Vamos establece un plazo de 15 días hábiles para la investigación preliminar y afirmó que dicho periodo ya se cumplió sin que haya sido citada.

En su pronunciamiento, Thomas defendió su integridad y aseguró que los hechos ocurridos en la comisión son conocidos y cuentan, según sostuvo, con testigos. “Mi renuncia a la Coalición Vamos es una decisión de coherencia, de respeto y dignidad”, manifestó.

Destacó que “no puedo aceptar que se cuestione mi integridad a partir de un impulso, de preferencias o de parcialidades y mucho menos cuando los hechos son conocidos y comprobados, inclusive con testigos”. “En mi casa me enseñaron que mentir y no cumplir la palabra es prácticamente un pecado capital”, añadió.

La diputada indicó que continuará como independiente y que mantendrá sus principios y valores, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo recibidas desde su suspensión.